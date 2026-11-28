jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Kopi merupakan penyumbang terbesar dari kafein, sebuah stimulan yang membantu orang merasa lebih bersemangat.

Kafein dari secangkir kopi hitam bisa sangat cepat terserap ke dalam darah hanya dalam waktu 20 menit, dan akan menetap dalam aliran darah selama lebih dari 12 jam.

Baca Juga: 4 Bahaya Minum Kopi Berlebihan yang Bikin Kaget

Kafein yang kini ada di dalam aliran darah menyebabkan lonjakan detak jantung, tekanan darah, dan energi.

Lalu, kafein mulai memengaruhi tingkat adenosin dalam otak. Inilah sebabnya mengapa setelah dua puluh menit sejak meminum secangkir kopi, Anda merasa bersemangat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menguatkan antioksidan

Kopi hitam diklaim memiliki efek antioksidan. Secangkir kopi bisa mengandung vitamin B2, B3, B5, zat mangan, magnesium, dan potasium.

2. Meningkatkan fungsi kognitif otak

Kafein merupakan stimulan psikoaktif yang bereaksi dengan tubuh.