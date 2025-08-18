3 Khasiat Stroberi, Aman Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.
Stroberi juga telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.
Anda bisa mengonsumsi stroberi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.
Berikut ini beberapa manfaat stroberi, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Penuh Antioksidan
Stroberi penuh dengan antioksidan. Antioksidan adalah molekul yang ada dalam tubuh dan ditemukan dalam makanan nabati yang menangkal stres oksidatif.
Stres oksidatif terjadi ketika ada lebih banyak radikal bebas dalam tubuh, tetapi lebih sedikit antioksidan yang tersedia untuk menghilangkannya.
Dengan mengurangi stres oksidatif dan kerusakan jaringan, antioksidan membantu mengurangi risiko terkena penyakit kronis dari waktu ke waktu.
Stroberi mengandung banyak antioksidan, termasuk antosianin (yang memberi warna cerah pada buah beri) dan vitamin C.
Ada beberapa khasiat stroberi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga aman dikonsumsi penderita penyakit ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Manfaat Vitamin K2, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Menyerang
- 3 Manfaat Anggur, Bantu Jaga Kesehatan Mata
- 5 Manfaat Kopi yang Baik untuk Jantung
- 4 Penyakit Bakalan Menyerang Akibat Stres Berlebihan
- 3 Efek Samping Makan Jengkol, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- 5 Khasiat Jus Wortel Campur Mentimun, Bantu Lindungi Otak