3 Khasiat Susu Campur Soda, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah minum susu yang dicampur dengan soda?

Menjadi kesukaan bagi sebagian orang, minuman ini sering ditemui di warung kopi atau tempat minuman lainnya.

Beberapa mengeklaim kombinasi dua bahan itu tidak baik bagi tubuh.

Namun penelitian dari European Journal of Gastroenterology and Hepatology mengungkap sebaliknya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Masalah pencernaan

Susu yang dicampur dengan soda terbukti meningkatkan kinerja sistem pencernaan bagi pengonsumsinya.

Selain itu, kandungan air soda juga bisa menurunkan risiko kamu terkena konstipasi atau sembelit.

2. Menjaga kesehatan jantung

Dari hasil studi yang sama, orang yang mengonsumsi air soda dan susu, maka kesehatan jantung tubuhnya akan lebih baik.