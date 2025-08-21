menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Khasiat Susu Oat, Bantu Turunkan Kolesterol

3 Khasiat Susu Oat, Bantu Turunkan Kolesterol

3 Khasiat Susu Oat, Bantu Turunkan Kolesterol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi susu oat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan gizi.

Ada berbagai jenis susu yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari susu sapi, hingga susu oat.

Dilansir dari Eat This, ahli gizi Lisa Young menjelaskan bahwa susu oat bisa pilihan terbaik untuk orang-orang yang memiliki alergi atau tidak toleran terhadap produk susu.

Baca Juga:

Susu yang terbuat dari gandum ini bahkan dinilai lebih sehat dari susu sapi, dan memiliki beragam manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu menurunkan kolesterol

Susu oat atau susu gandum mengandung beta-glukan yang bisa membantu menurunkan kolesterol plasma dan konsentrasi kolesterol jahat (LDL).

Baca Juga:

Tak hanya itu, susu oat juga bisa mengganti asupan lemak jenuh yang biasa terdapat dalam susu sapi dengan lemak tak jenuh, sehingga lebih baik untuk kesehatan.

2. Meningkatkan kesehatan tulang

Sama seperti susu sapi, susu oat juga sangat baik untuk kesehatan tulang.

Ada beberapa manfaat susu oat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI