3 Khasiat Susu Oat, Bantu Turunkan Kolesterol
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan gizi.
Ada berbagai jenis susu yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari susu sapi, hingga susu oat.
Dilansir dari Eat This, ahli gizi Lisa Young menjelaskan bahwa susu oat bisa pilihan terbaik untuk orang-orang yang memiliki alergi atau tidak toleran terhadap produk susu.
Susu yang terbuat dari gandum ini bahkan dinilai lebih sehat dari susu sapi, dan memiliki beragam manfaat untuk tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Membantu menurunkan kolesterol
Susu oat atau susu gandum mengandung beta-glukan yang bisa membantu menurunkan kolesterol plasma dan konsentrasi kolesterol jahat (LDL).
Tak hanya itu, susu oat juga bisa mengganti asupan lemak jenuh yang biasa terdapat dalam susu sapi dengan lemak tak jenuh, sehingga lebih baik untuk kesehatan.
2. Meningkatkan kesehatan tulang
Sama seperti susu sapi, susu oat juga sangat baik untuk kesehatan tulang.
