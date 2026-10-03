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3 Khasiat Ubi Jalar Rebus yang Bikin Kaget

3 Khasiat Ubi Jalar Rebus yang Bikin Kaget
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Ubi jalar. (Foto: Ist/Jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - UBI jalar merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Tidak heran jika makanan ini banyak dipilih sebagai sumber karbohidrat sehat yang mudah diolah.

Berikut beberapa manfaat ubi jalar rebus, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Indeks Glikemik Lebih Rendah

Ubi jalar memiliki indeks glikemik (IG) rendah, yaitu ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah.

Menariknya, ubi jalar yang direbus memiliki IG lebih rendah dibandingkan yang dipanggang atau dibakar.

Nilai IG ubi jalar rebus berada di kisaran 41-50, sedangkan ubi jalar panggang bisa mencapai 79-94.

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Hal ini membantu mencegah lonjakan gula darah secara drastis.

Memanggang atau membakar mengurangi kadar air dan membuat gula alami menjadi lebih terkonsentrasi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi ubi jalar rebus yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya antioksidan.

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