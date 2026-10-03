3 Khasiat Ubi Jalar Rebus yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - UBI jalar merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.
Tidak heran jika makanan ini banyak dipilih sebagai sumber karbohidrat sehat yang mudah diolah.
Berikut beberapa manfaat ubi jalar rebus, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Indeks Glikemik Lebih Rendah
Ubi jalar memiliki indeks glikemik (IG) rendah, yaitu ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah.
Menariknya, ubi jalar yang direbus memiliki IG lebih rendah dibandingkan yang dipanggang atau dibakar.
Nilai IG ubi jalar rebus berada di kisaran 41-50, sedangkan ubi jalar panggang bisa mencapai 79-94.
Hal ini membantu mencegah lonjakan gula darah secara drastis.
Memanggang atau membakar mengurangi kadar air dan membuat gula alami menjadi lebih terkonsentrasi.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi ubi jalar rebus yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya antioksidan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Biji Mangga, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
- 5 Khasiat Air Bunga Mawar Campur Madu, Ampuh Obati Sakit Tenggorokan
- 7 Manfaat Kopi Hitam, Bantu Turunkan Berat Badan
- 7 Manfaat Kopi Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Otak
- 3 Khasiat Rutin Makan Stroberi untuk Menurunkan Berat Badan yang Bikin Kaget
- 3 Buah Kaya Kandungan Antioksidan yang Baik untuk Tubuh