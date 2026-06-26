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3 Khasiat Wortel Mentah yang Bikin Kaget

3 Khasiat Wortel Mentah yang Bikin Kaget
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Wortel. Foto Second Studio/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah satu sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan.

Di balik rasa segarnya, wortel mentah menyimpan berbagai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mendukung Kesehatan Usus

Wortel kaya serat yang berperan penting dalam menjaga kelancaran pencernaan dan kesehatan usus.

Usus yang sehat tidak hanya penting untuk sistem pencernaan, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap metabolisme hormon.

Serat membantu tubuh memproses dan membuang kelebihan hormon dengan lebih efisien.

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2. Mengurangi Kelebihan Estrogen

Wortel mengandung lignin, jenis serat unik yang bisa mengikat kelebihan estrogen dan membantu mengeluarkannya dari tubuh.

Ini berpotensi mendukung keseimbangan hormonal.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi wortel mentah yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya baik untuk kesehatan usus.

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