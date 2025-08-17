3 Kiat Penting untuk Trader Pemula Sebelum Memulai Trading, Silakan Disimak

jpnn.com, JAKARTA - Analis Keuangan Broker Octa Kar Yong Ang memberikan sejumlah kiat untuk para trader pemula sebelum memulai trading.

Dia mengatakan ada sejumlah prinsip yang harus dipelajari oleh trader untuk bisa menghasilkan profit.

Hal itu sangat penting dipelajari dari kesalahan pribadi atau mempelajari pengalaman orang lain.

Kar Yong Ang menyebutkan tiga aturan dasar trading yang harus dipelajari dan diharapkan diketahui sejak awal perjalanan trading.

Pada usia 21 tahun, Kar Yong memulai trading hanya dengan saldo $500 di akunnya.

Dalam dua tahun, saldonya meroket tajam menjadi $13.000. Saat ini, Kar Yong Ang adalah trader dan investor yang mandiri secara finansial, analis ahli di broker Octa, pembicara, serta mentor yang melatih ratusan trader di Asia Tenggara.

Baca Juga: Finex Siap Mendukung Ekosistem Trading yang Aman di Tengah Lonjakan Trader Muda

Meski kariernya sukses di pasar keuangan, Kar Yong memperoleh keterampilan dan pengetahuan trading dengan susah payah.

Dia membeberkan beberapa hal penting, terutama yang perlu diketahui trader pemula.