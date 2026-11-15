3 Kriteria Cawapres Pengganti Gibran Menurut Petinggi Golkar, Langsung Menyebut Nama

jpnn.com - SEMARANG - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan tiga kriteria calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming yang telah mengundurkan diri.

Pertama, kata Ahmad Doli, cawapres harus memiliki chemistry yang kuat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan soliditas dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.

"Indonesia saat ini sama dengan negara-negara lain sedang mengalami situasi yang tidak mudah untuk dihadapi, baik masalah atau isu global yang tentu berdampak kepada kita, maupun juga isu-isu domestik," kata Doli Kurnia di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/11).

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Hal tersebut disampaikan Doli Kurnia di sela seminar nasional sebagai rangkaian Pekan Progresif 2026 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, kata dia, tentunya membutuhkan soliditas, kebersamaan, persatuan, dan sinergi, terutama di tingkat pemimpin bangsa.

"Saat ini kita mengalami kekosongan wakil presiden dan sedang mencari wakil presiden yang baru. Kami berharap wakil presiden itu adalah yang chemistry-nya cukup kuat dengan Pak Prabowo," katanya.

Dengan adanya chemistry yang kuat, kata dia, antara presiden dan wapres nantinya diharapkan terjadi dwitunggal yang menjadi simbol untuk menjaga persatuan bangsa.

"Nah, chemistry yang kuat itu akan bisa terbangun kalau wapres itu nanti punya visi, misi yang sama, paradigma berpikir yang sama, dan kebijakan yang sama dengan Pak Prabowo," katanya.