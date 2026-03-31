3 Kriteria Pemain Timnas Indonesia Demi Lulus Piala Dunia, Nomor 2 Mengerikan

jpnn.com - JAKARTA - Pembesut Timnas Indonesia John Herdman menetapkan tiga kriteria pemain yang menurutnya bisa mengantar Indonesia menembus Piala Dunia 2030.

Herdman pun mengatakan harus membentuk dream team demi PD 2030.

Tim Impian itu akan dia temukan seiring berjalannya waktu.

"Beberapa pemain akan bertahan, beberapa lainnya akan muncul. Kami harus banyak memenangi pertandingan, dan saya harus menemukan pemain," kata Herdman dalam jumpa pers setelah Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Bulgaria dalam final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3).

Pemain yang dia cari itu harus memiliki kriteria:

hasrat besar naluri pembunuh keinginan untuk berjuang demi Indonesia

"Itu demi lulus ke 2030. Itu misi kami," imbuh Herdman.

Dia kemudian menyamakan situasinya sekarang dengan awal mula kariernya di timnas Kanada pada 2018, yang saat itu ia juga tak mempunyai gambaran jelas terkait skuad terbaiknya, sampai pada akhirnya muncullah nama-nama seperti Alphonso Davies, Jonathan David, dan juga Tajon Buchanan.

"Indonesia juga baru memulai. Akan ada pemain baru yang muncul, baik dari Eropa maupun lokal. Dony Tri memiliki potensi besar. Rizky Ridho dan Beckham Putra juga menunjukkan kepercayaan diri tinggi," kata Herdman.