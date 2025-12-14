menu
3 Kunci Kemenangan Malut United dari Persib Bandung

Pelatih Malut United Hendri Susilo dan Kapten Gustavo Franca. Foto: malutunited

jpnn.com - TERNATE - Juru Taktik Malut United Hendri Susilo menyebut tiga faktor kemenangan timnya dari Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-12 Super League.

Duel berlangsung di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12) sore WIB.

Malut United menang 2-0 berkat gol Igor Inocencio dan Ciro Alves.

"Alhamdulillah, kemenangan ini berkat kerja keras, kedisiplinan pemain sepanjang pertandingan, dan dukungan suporter yang luar biasa. Itulah yang membuat kami bisa meraih tiga poin," ujar Hendri.

Dia pun memaknai kemenangan Malut United dari Maung Bandung sebagai peluang untuk menjaga tim agar tetap bersaing di papan atas klasemen sementara Super League.

'Posisi Malut United di klasemen naik. Sekarang, tinggal bagaimana caranya kami menjaga konsistensi permainan," tutur Hendri.

