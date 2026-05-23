3 Kunci Utama Keberhasilan Menurut Kepala BKN Prof Zudan

JAKARTA – Karier Zudan Arif Fakrulloh sebagai birokrat tergolong moncer.

Saat ini dia menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional periode 2022-2027.

Di kalangan wartawan, pejabat ramah itu akrab dipanggil dengan sapaan Prof Zudan.

Ya, pria kelahiran Sleman pada 57 tahun silam itu memang birokrat yang juga akademisi.

Sebagai Guru Besar, Prof Zudan pernah menjadi Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur (2011-2016).

Menapak tangga karier birokrasi dari bawah, nama Zudan Arif bersinar saat dipercaya menjadi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri. Beragam inovasi dilahirkan Ditjen Dukcapil di era kepemimpinannya.

Aktif memanfaatkan medsos untuk sosialisasi kebijakan dan beragam inovasi digital terkait dokumen kependudukan, nama Prof Zudan kian popoler.

Tidak berlebihan jika kisah suksesnya diketahui kaum muda yang sedang berjuang meraih masa depan.