JPNN.com » Lifestyle » Food » 3 Langkah Sederhana Agar Bisa Nyemil Secara Bijak

3 Langkah Sederhana Agar Bisa Nyemil Secara Bijak

3 Langkah Sederhana Agar Bisa Nyemil Secara Bijak
Mondelez Indonesia menggelar edukasi melalui kampanye #NgemilBijak, agar masyarakat bisa makan camilan secara bijaksana. Foto dok. Mondelez

jpnn.com - Ada tiga langkah bijak sederhana agar bisa ngemil secara bijak. Tiga langkah itu adalah mengenali isyarat tubuh sebelum ngemil, memperhatikan porsi camilan sesuai takaran saji pada kemasan, dan mengaktivasi semua indera selama ngemil. 

"Kebiasaan ngemil menjadi bagian dari masyarakat dan terus meningkat melebihi makanan utama," kata Head of Corporate & Government Affairs Mondelez Indonesia, Marfusita Hamburgiwati dalam keterangan resminya, Kamis (7/8).

Laporan State of Snacking 2024 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia mengonsumsi camilan tiga kali sehari, melebihi frekuensi makan utama. 

Oleh karena itu, kampanye edukatif yang diperkenalkan pada Indonesia Wellness Festival (Well Fest) 2025 pada 1–3 Agustus di Bintaro Jaya Xchange Mall, Tangerang Selatan merupakan bagian dari dukungan terhadap gaya hidup seimbang dan mendorong konsumsi camilan yang lebih bertanggung jawab. 

Penerapan pola #NgemilBijak dapat dilakukan, pertama dengan mengenali alasan mengapa ingin ngemil, jenis camilan apa yang diinginkan dan bagaimana cara menikmatinya.

Kedua, melihat porsi takaran saji pada kemasan hingga sehingga sesuai dengan asupan kalori. Ketiga, menikmati camilan dengan semua indera. 

"Mulai dari memperhatikan bentuk, mencium aroma, menikmati rasa, hingga sensasi suara saat menggigit atau mengunyah camilan,” kata Chief Executive Officer (CEO) Chemistry, Fauzy Harmoko, selaku inisiator dan penyelenggara Well Fest 2025. 

Terkait panduan mengenai cara mengonsumsi camilan dengan benar, Mondelez Indonesia juga telah menyematkan panduan #NgemilBijak pada setiap kemasan produknya, guna memudahkan setiap orang dalam menerapkan kebiasaan ngemil yang lebih bijak. (esy/jpnn)

Ada tiga langkah sederhana agar bisa ngemil secara bijak sesuai takaran saji pada kemasannya


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad

