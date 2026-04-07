3 Lembaga Ini Berkolaborasi, Dorong Kebangkitan Industri Lokal di Sektor Hulu Migas Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Pengola Migas Aceh (BPMA), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) berkolaborasi guna mendorong peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Langkah itu diharapkan mampu memastikan bahwa kegiatan hulu migas di Aceh memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan nasional.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengungkapkan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan produk dan jasa dalam negeri berjalan secara optimal, terukur, dan transparan.

Dengan begitu, setiap aktivitas industri tidak hanya berfokus pada produksi energi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri lokal.

Menurut dia, kolaborasi itu menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri," ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (7/4).

"Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” sambungnya.

Bagi Aceh, kerja sama ini membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri migas.