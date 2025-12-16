3 Mahasiswa Kedokteran Universitas Trisakti Raih Emas di Ajang IMRC Bangkok

jpnn.com, BANGKOK - Universitas Trisakti kembal bersinar di level dunia.

Ini setelah tiga mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Trisakti meraih penghargaan Gold Medal pada ajang International Medical Student Research Conference (IMRC) 2025 di Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand, Sabtu-Minggu (13-14/12).

Tim yang terdiri dari Michelle Valerie Taniwijaya, Ikrimah Diyan Lestari, dan Ainurrahmi Wulandari itu membawa pulang penghargaan tingkat emas dalam konferensi internasional yang mengangkat tema "Sustainable Healthcare: Integrating Medical Innovations for Sustainable Development Goals".

Dekan FK Universitas Trisakti, Dr. dr. Yenny, menegaskan komitmen institusi dalam mendukung prestasi mahasiswa di ajang kompetisi.

"Untuk kegiatan kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa seluruhnya dibiayai oleh pendanaan Fakultas, jadi Usakti sangat peduli terhadap lomba dan kreativitas mahasiswa dan kebijakan Rektor sangat mendukung hal tersebut," kata Dr. dr. Yenny melalui keterangan resminya, Selasa (16/12).

Dosen pembimbing tim, dr. Mustika Anggiane Putri, M.Biomed, AIFO, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian mahasiswa bimbingannya.

Menurut dr. Mustika, prestasi ini membuktikan bahwa mahasiswa FK Usakti di tengah kepadatan pembelajaran masih mampu berprestasi di ajang kompetisi internasional.

Wakil Dekan III FK, dr. Donna menyampaikan dukungan penuh kepada mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional.