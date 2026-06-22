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3 Makanan Ini Ampuh Bakar Lemak dengan Cepat

3 Makanan Ini Ampuh Bakar Lemak dengan Cepat
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Ilustrasi makanan pedas. Foto: nutraingredients-asia

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI lemak berlebihan pada tubuh bisa membuat proses diet berlangsung lebih lama.

Namun, banyak orang beranggapan bahwa diet membutuhkan biaya yang mahal dan sangat ribet.

Padahal, pada kenyataannya diet sangatlah mudah dan tanpa biaya yang mahal.

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Berikut makanan pembakar lemak yang murah dan bisa menunjang keberhasilan diet, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe bisa mengurangi kadar lemak yang terdapat pada bagian perut dan paha kalau dikonsumsi secara rutin.

Hal itu dikarenakan jahe dapat membakar lemak dan meningkatkan sistem metabolisme tubuh secara cepat.

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Anda disarankan konsumsi jahe secara rutin jika ingin memiliki perut yang langsing, karena jahe tidak memiliki efek samping.

3. Cabai

Cabai menjadi salah satu makanan pembakar lemak karena kandungan senyawa capsaicin yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh yaitu sebanyak 50 kalori per hari.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu membakar lemak dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja putih telur.

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