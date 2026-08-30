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3 Makanan Ini Bantu Atasi Lelah yang Anda Rasakan

3 Makanan Ini Bantu Atasi Lelah yang Anda Rasakan
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Kacang Almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PEKERJAAN berat yang Anda lakukan setiap hari bisa membuat tubuh sangat lelah.

Stres akibat pekerjaan, kurang tidur, dan kebiasaan makan yang tidak menentu bisa membuat Anda lelah.

Saat merasa lelah di siang hari, Anda biasanya mencari secangkir kopi untuk menambah energi.

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Namun, lonjakan energi ini hanya sesaat, dan Anda akan segera membutuhkan asupan kafein lagi.

Meskipun kopi memiliki banyak manfaat kesehatan, kelebihan kafein bisa berdampak negatif pada tubuh Anda.

Untuk mengatasi kelelahan, Anda harus cukup istirahat dan mengonsumsi makanan sehat.

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Mengonsumsi makanan olahan dengan tambahan gula sebagai sumber energi hanya akan memperburuk keadaan.

Makanan utuh alami bisa memberi kita dorongan yang dibutuhkan untuk tetap ringan dan berenergi, tanpa rasa lelah.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi rasa lelah yang Anda rasakan dan salah satunya ialah tentu saja oat.

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