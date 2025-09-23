3 Makanan Ini Bikin Haid Makin Lancar
Selasa, 23 September 2025 – 08:23 WIB
jpnn.com, JAKARTA - HAID atau menstruasi merupakan tamu bulanan setiap wanita.
Gejala haid antara lain nyeri pada pinggang, punggung dan juga payudara.
Namun, ada beberapa wanita mengalami siklus haid yang tidak teratur.
Padahal, telat haid bukan berarti kamu pasti mengalami salah satu dari masalah kesehatan wanita.
Mengutip dari Penn Medicine, ada berbagai alasan serta penyebab yang membuat kamu terlambat haid.
Mulai dari faktor gaya hidup, stres, hingga kondisi medis lainnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Nanas
Buah nanas mempunyai kandungan bromelain, yaitu senyawa enzim yang dipercaya bisa memengaruhi hormon di dalam tubuh termasuk estrogen.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu agar haid Anda makin lancar dan salah satunya ialah nanas.
