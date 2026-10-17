3 Makanan Ini Bikin Radang Tenggorokan Makin Parah

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu dan mengonsumsi berbagai makanan bisa meningkatkan risiko Anda terserang radang tenggorokan.

Mengonsumsi makanan bertekstur keras dalam kondisi rasa sakit saat menelan bisa membuat radang tenggorokan makin parah.

Ada beberapa jenis makanan yang harus kami hindari selama mengalami gejala radang tenggorokan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan pedas

Makanan pedas seperti sambal dan cabai, bisa menyebabkan kenaikan asam lambung yang berimbas pada iritasi tenggorokan.

Dengan begitu, peradangan yang dialami akan bertambah parah.

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2. Makanan manis

Makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi juga perlu dihindari.

Pasalnya, makanan yang terlalu manis bisa memicu kenaikan asam lambung ke kerongkongan.