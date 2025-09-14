menu
3 Makanan Ini Tingkatkan Risiko Serangan Osteoporosis
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - OSTEOPOROSIS merupakan salah satu penyakit yang menyerang tulang.

Osteoporosis bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh dan kehilangan kekuatannya.

Makanan di bawah ini sebaiknya dibatasi untuk memaksimalkan penyerapan mineral yang dibutuhkan tulang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang merah

Makanan pertama yang bisa meningkatkan risiko osteoporosis ialah kacang merah.

Fitat yang terkandung dalam kacang merah bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium.

Sebaiknya kamu rendam kacang merah terlebih dahulu selama beberapa jam sebelum memasaknya.

2. Bayam

Bayam mengandung asam oksalat yang bisa mengganggu penyerapan kalsium oleh tubuh.

Ada beberapa jenis makanan yang ternyata bisa meningkatkan risiko serangan osteoporosis dan salah satunya ialah tentu saja kacang merah.

