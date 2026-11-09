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3 Makanan Kaya Kandungan Vitamin A, Silakan Dikonsumsi

3 Makanan Kaya Kandungan Vitamin A, Silakan Dikonsumsi
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Ubi jalar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai vitamin bisa membantu menjaga kesehatan tubuh Anda.

Anda bisa mendapatkan cukup vitamin dari makanan dan suplemen.

Salah satu vitamin yang dibutuhkan tubuh ialah vitamin A. Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan vitamin A.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hati sapi

Hati sapi dikenal sebagai salah satu sumber vitamin A paling kaya.

Kandungan vitamin A-nya bisa mencapai hingga tujuh kali lipat dari kebutuhan harian yang dianjurkan.

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Meski sangat bergizi, konsumsi hati sapi perlu dibatasi. Makanan ini mengandung kolesterol dan lemak jenuh yang cukup tinggi.

Asupan vitamin A yang terlalu tinggi juga berisiko menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan hati dan masalah pada tulang.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan vitamin A dan salah satunya ialah hati sapi.

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