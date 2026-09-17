menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Kaya Omega-3 yang Baik untuk Tubuh

3 Makanan Kaya Omega-3 yang Baik untuk Tubuh

3 Makanan Kaya Omega-3 yang Baik untuk Tubuh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pil minyak ikan kod. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - OMEGA-3 merupakan lemak baik yang dibutuhkan tubuh agar bisa berfungsi dengan normal.

Mengonsumsi makanan kaya omega-3 tidak hanya membantu mengurangi peradangan, tetapi juga mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Sarden

Sarden mengandung jumlah omega-3 yang mirip dengan salmon, yaitu 0,74 gram DHA dan 0,45 gram EPA per sajian 3 ons.

Ikan ini juga kaya protein, kalsium, kalium, magnesium, zat besi, dan seng.

Keunggulannya, sarden memiliki kadar merkuri yang lebih rendah karena ukurannya kecil dan berada di bagian bawah rantai makanan.

Baca Juga:

Sarden kalengan sangat praktis. Bisa ditambahkan ke salad, dibuat sandwich dengan mayones, dan dinikmati bersama kerupuk.

Konsumsi rutin sarden bisa mengurangi kebutuhan suplemen omega-3.

Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan omega-3 yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah ikan sarden.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI