3 Makanan Kaya Omega-3 yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - OMEGA-3 merupakan lemak baik yang dibutuhkan tubuh agar bisa berfungsi dengan normal.

Mengonsumsi makanan kaya omega-3 tidak hanya membantu mengurangi peradangan, tetapi juga mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sarden

Sarden mengandung jumlah omega-3 yang mirip dengan salmon, yaitu 0,74 gram DHA dan 0,45 gram EPA per sajian 3 ons.

Ikan ini juga kaya protein, kalsium, kalium, magnesium, zat besi, dan seng.

Keunggulannya, sarden memiliki kadar merkuri yang lebih rendah karena ukurannya kecil dan berada di bagian bawah rantai makanan.

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Sarden kalengan sangat praktis. Bisa ditambahkan ke salad, dibuat sandwich dengan mayones, dan dinikmati bersama kerupuk.

Konsumsi rutin sarden bisa mengurangi kebutuhan suplemen omega-3.