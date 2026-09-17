3 Makanan Kaya Omega-3 yang Baik untuk Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - OMEGA-3 merupakan lemak baik yang dibutuhkan tubuh agar bisa berfungsi dengan normal.
Mengonsumsi makanan kaya omega-3 tidak hanya membantu mengurangi peradangan, tetapi juga mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sarden
Sarden mengandung jumlah omega-3 yang mirip dengan salmon, yaitu 0,74 gram DHA dan 0,45 gram EPA per sajian 3 ons.
Ikan ini juga kaya protein, kalsium, kalium, magnesium, zat besi, dan seng.
Keunggulannya, sarden memiliki kadar merkuri yang lebih rendah karena ukurannya kecil dan berada di bagian bawah rantai makanan.
Sarden kalengan sangat praktis. Bisa ditambahkan ke salad, dibuat sandwich dengan mayones, dan dinikmati bersama kerupuk.
Konsumsi rutin sarden bisa mengurangi kebutuhan suplemen omega-3.
Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan omega-3 yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah ikan sarden.
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