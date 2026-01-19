3 Makanan Pemicu Asam Lambung yang Harus Anda Hindari

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Gejala asam lambung antara lain mual, rasa terbakar di dada, dan muntah.

Ingatlah untuk menghindari atau mengurangi konsumsi makanan yang bisa memicu asam lambung naik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang

Bawang mengandung serat dan fruktan yang bisa difermentasi dalam jumlah tinggi.

Hal itu bisa meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan gangguan gastrointestinal (GI) pada sebagian orang.

Meningkatnya asam lambung juga bisa memperburuk gejala refluks asam dan GERD.

2. Daun mint

Sebaiknya hindari produk yang beraroma spearmint atau peppermint.