3 Makanan Pemicu Asam Lambung yang Harus Anda Hindari
Senin, 19 Januari 2026 – 12:54 WIB
jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Gejala asam lambung antara lain mual, rasa terbakar di dada, dan muntah.
Ingatlah untuk menghindari atau mengurangi konsumsi makanan yang bisa memicu asam lambung naik.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bawang
Bawang mengandung serat dan fruktan yang bisa difermentasi dalam jumlah tinggi.
Hal itu bisa meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan gangguan gastrointestinal (GI) pada sebagian orang.
Meningkatnya asam lambung juga bisa memperburuk gejala refluks asam dan GERD.
2. Daun mint
Sebaiknya hindari produk yang beraroma spearmint atau peppermint.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja daun mint.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Redakan Nyeri Asam Lambung dengan Mengonsumsi 10 Pengobatan Alami Ini
- 5 Makanan untuk Sembelit yang Menyakitkan
- Ingin Otak Selalu Sehat, Rutin Konsumsi 5 Makanan Ini
- 5 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Kanker Payudara
- 3 Makanan untuk Kolesterol Tinggi yang Aman Anda Konsumsi
- Waspada, Ini 3 Makanan dengan Kandungan Kolesterol Tinggi