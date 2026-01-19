menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Pemicu Asam Lambung yang Harus Anda Hindari

3 Makanan Pemicu Asam Lambung yang Harus Anda Hindari

3 Makanan Pemicu Asam Lambung yang Harus Anda Hindari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi makanan pedas. Foto: nutraingredients-asia

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Gejala asam lambung antara lain mual, rasa terbakar di dada, dan muntah.

Ingatlah untuk menghindari atau mengurangi konsumsi makanan yang bisa memicu asam lambung naik.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang

Bawang mengandung serat dan fruktan yang bisa difermentasi dalam jumlah tinggi.

Hal itu bisa meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan gangguan gastrointestinal (GI) pada sebagian orang.

Baca Juga:

Meningkatnya asam lambung juga bisa memperburuk gejala refluks asam dan GERD.

2. Daun mint

Sebaiknya hindari produk yang beraroma spearmint atau peppermint.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja daun mint.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI