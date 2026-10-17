menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Pemicu Jerawat yang Wajib Anda Ketahui

3 Makanan Pemicu Jerawat yang Wajib Anda Ketahui

3 Makanan Pemicu Jerawat yang Wajib Anda Ketahui
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi makanan cokelat. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT bisa menyerang siapa saja dan membuat rasa percaya diri seseorang menurun.

Namun sayangnya, masih ada beberapa orang yang tidak percaya, jika jerawat bisa muncul dari makanan yang Anda konsumsi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Cokelat

Sebuah penelitian dari jurnal Cytokine menunjukkan bahwa cokelat bisa membuat kondisi kulit berjerawat semakin parah dan semakin banyak.

Alasan cokelat bisa menimbulkan jerawat karena adanya peningkatan pelepasan protein interleukin-1B (IL-IB) dan IL-10.

Pelepasan protein ini yang nantinya membuat bakteri penyebab jerawat (P. acnes) bisa menginfeksi kulit.

Baca Juga:

Meski begitu, belum bisa dipastikan apa yang membuat cokelat bisa memicu pertumbuhan jerawat di kulit.

2. Makanan cepat saji

Makanan cepat saji umumnya mengandung gula, garam, dan olahan susu yang cukup tinggi.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu timbulnya jerawat dan salah satunya ialah makanan pedas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI