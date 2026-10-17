3 Makanan Pemicu Jerawat yang Wajib Anda Ketahui
jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT bisa menyerang siapa saja dan membuat rasa percaya diri seseorang menurun.
Namun sayangnya, masih ada beberapa orang yang tidak percaya, jika jerawat bisa muncul dari makanan yang Anda konsumsi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Cokelat
Sebuah penelitian dari jurnal Cytokine menunjukkan bahwa cokelat bisa membuat kondisi kulit berjerawat semakin parah dan semakin banyak.
Alasan cokelat bisa menimbulkan jerawat karena adanya peningkatan pelepasan protein interleukin-1B (IL-IB) dan IL-10.
Pelepasan protein ini yang nantinya membuat bakteri penyebab jerawat (P. acnes) bisa menginfeksi kulit.
Meski begitu, belum bisa dipastikan apa yang membuat cokelat bisa memicu pertumbuhan jerawat di kulit.
2. Makanan cepat saji
Makanan cepat saji umumnya mengandung gula, garam, dan olahan susu yang cukup tinggi.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu timbulnya jerawat dan salah satunya ialah makanan pedas.
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