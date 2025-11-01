menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Penurun Kolesterol yang Wajib Anda Konsumsi

3 Makanan Penurun Kolesterol yang Wajib Anda Konsumsi

3 Makanan Penurun Kolesterol yang Wajib Anda Konsumsi
Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Jika kadar kolesterol tinggi, Anda berisiko mengalami berbagai penyakit yang menjadi komplikasi dari kolesterol.

Nah, apa saja makanan penurun kolesterol tinggi, sekaligus yang mampu menjaga kadar kolesterol tetap aman?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Oatmeal

Salah satu nutrisi yang baik untuk menjaga kadar kolesterol sekaligus bisa menjadi sumber makanan penurun kolesterol adalah serat.

Sebab, serat bisa turunkan kadar kolesterol dalam darah. Makanan berserat bisa Anda masukkan ke dalam menu makanan sehari-hari untuk menjaga kolesterol tetap aman.

2. Susu kedelai

Jika Anda gemar minum susu, tidak ada salahnya mencoba untuk membiasakan diri minum susu kedelai.

Susu yang satu ini cocok untuk pengganti susu sapi kaya lemak yang Anda konsumsi.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja oatmeal.

