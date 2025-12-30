menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Penyebab Perut Kembung yang Harus Anda Ketahui

3 Makanan Penyebab Perut Kembung yang Harus Anda Ketahui

3 Makanan Penyebab Perut Kembung yang Harus Anda Ketahui
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sayur Kangkung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PERUT kembung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Perut kembung bisa membuat Anda merasa tidak nyaman dan juga begah.

Memahami penyebab dan mengatur pola makan bisa membantu mencegah atau mengurangi gejala perut kembung.

Baca Juga:

Berikut beberapa makanan yang bisa menyebabkan perut kembung, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sandwich

Makanan pemicu perut kembung yang pertama ialah sandwich.

Bahkan sandwich yang paling sehat pun cenderung tinggi sodium, dengan rata-rata 20 persen dari jumlah yang direkomendasikan.

Baca Juga:

Sandwich menduduki peringkat pertama sebagai sumber natrium dalam pola makan umum Amerika, daging olahan di peringkat kedua, diikuti keju.

Batasi asupan natrium di bawah 2.300 miligram per hari. Ganti sandwich dengan salad atau sup buatan sendiri untuk membatasi natrium dalam diet.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu perut kembung dan salah satunya ialah tentu saja makanan kemasan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI