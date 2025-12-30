3 Makanan Penyebab Perut Kembung yang Harus Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - PERUT kembung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Perut kembung bisa membuat Anda merasa tidak nyaman dan juga begah.

Memahami penyebab dan mengatur pola makan bisa membantu mencegah atau mengurangi gejala perut kembung.

Berikut beberapa makanan yang bisa menyebabkan perut kembung, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sandwich

Makanan pemicu perut kembung yang pertama ialah sandwich.

Bahkan sandwich yang paling sehat pun cenderung tinggi sodium, dengan rata-rata 20 persen dari jumlah yang direkomendasikan.

Sandwich menduduki peringkat pertama sebagai sumber natrium dalam pola makan umum Amerika, daging olahan di peringkat kedua, diikuti keju.

Batasi asupan natrium di bawah 2.300 miligram per hari. Ganti sandwich dengan salad atau sup buatan sendiri untuk membatasi natrium dalam diet.