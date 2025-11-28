3 Makanan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak kecil.
Pengobatan terbaik untuk penyakit kronis ini yakni pencegahannya.
Hal ini dimungkinkan untuk mencegah komplikasi kesehatan diabetes dengan menjaga agar penyakit tetap terkendali.
Untuk para penderita diabetes atau orang yang ingin mencegah penyakit diabetes ada beberapa makanan khususnya sarapan yang perlu diperhatikan.
Mengingat, sebagai penderita diabetes, Anda perlu memerhatikan makanan yang masuk agar gula darah tetap stabil dan terhindar dari komplikasi diabetes.
Menu-menu sarapan ini dipercaya bisa membantu mencegah kamu dari penyakit diabetes.
Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jagung
Jagung memiliki nilai glikemik rendah sehingga bisa dijadikan makanan pokok pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi penderita diabetes dan salah satunya ialah biji chia.
