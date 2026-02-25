3 Makanan Tinggi Kandungan Antioksidan yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - ANTIOKSIDAN merupakan senyawa yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai kerusakan.
Antioksidan bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan sehat dan bergizi.
Untuk itu, jangan ragu mengonsumsi beberapa jenis makanan ini agar tubuh terhindar dari radikal bebas.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kacang pecan
Kacang pecan kaya vitamin E, dua kali lipat jumlahnya dari yang ditemukan dalam blueberry.
Vitamin E merupakan antioksidan yang larut dalam lemak. Vitamin E bisa membantu melindungi tubuh dari senyawa berbahaya yang terbentuk saat lemak dicerna.
Kacang pecan juga mengandung polifenol. Penelitian menunjukkan bahwa polifenol bisa melawan stres oksidatif dan peradangan.
2. Apel
Apel mengandung senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti flavonoid dan vitamin C.
Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan antioksidan yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya ialah buah delima.
