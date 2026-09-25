3 Makanan Tinggi Kandungan Magnesium yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh.
Sayangnya, banyak orang tidak mencukupi kebutuhan magnesium harian.
Untungnya, ada makanan lezat yang kaya magnesium dan mudah dimasukkan ke dalam menu sehari-hari.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kedelai
Satu porsi kedelai menyediakan 15 g protein dan 5 g serat. Makanan ini juga mengandung isoflavon, senyawa yang bisa membantu meredakan gejala menopause seperti sensasi panas dan keringat malam.
Selain itu, makanan ini juga kaya zat besi, seng, magnesium dan kalium.
2. Biji Chia
Biji chia mengandung serat, protein, zat besi, seng, dan asam alfa-linolenat (ALA), yakni asam lemak omega-3 nabati. ALA bermanfaat untuk kesehatan jantung, fungsi otak, sistem kekebalan tubuh, dan membantu mengurangi peradangan.
3. Kacang Brazil
Kacang Brazil merupakan salah satu makanan kaya protein, serat, lemak sehat, dan selenium.
Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan magnesium yang baik untuk tubuh dan salah satunya ialah tentu saja biji chia.
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