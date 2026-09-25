menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Tinggi Kandungan Magnesium yang Wajib Anda Konsumsi

3 Makanan Tinggi Kandungan Magnesium yang Wajib Anda Konsumsi

3 Makanan Tinggi Kandungan Magnesium yang Wajib Anda Konsumsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kedelai. Foto dukang/123rf

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh.

Sayangnya, banyak orang tidak mencukupi kebutuhan magnesium harian.

Untungnya, ada makanan lezat yang kaya magnesium dan mudah dimasukkan ke dalam menu sehari-hari.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kedelai

Satu porsi kedelai menyediakan 15 g protein dan 5 g serat. Makanan ini juga mengandung isoflavon, senyawa yang bisa membantu meredakan gejala menopause seperti sensasi panas dan keringat malam.

Selain itu, makanan ini juga kaya zat besi, seng, magnesium dan kalium.

Baca Juga:

2. Biji Chia

Biji chia mengandung serat, protein, zat besi, seng, dan asam alfa-linolenat (ALA), yakni asam lemak omega-3 nabati. ALA bermanfaat untuk kesehatan jantung, fungsi otak, sistem kekebalan tubuh, dan membantu mengurangi peradangan.

3. Kacang Brazil

Kacang Brazil merupakan salah satu makanan kaya protein, serat, lemak sehat, dan selenium.

Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan magnesium yang baik untuk tubuh dan salah satunya ialah tentu saja biji chia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI