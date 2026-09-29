menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Tinggi Kandungan Omega-3 yang Wajib Anda Konsumsi

3 Makanan Tinggi Kandungan Omega-3 yang Wajib Anda Konsumsi

3 Makanan Tinggi Kandungan Omega-3 yang Wajib Anda Konsumsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - OMEGA-3 merupakan salah satu nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Nutrisi penting ini tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga perlu diperoleh dari makanan sehari-hari.

Ada beberapa makanan kaya omega-3. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Minyak Hati Ikan Kod

Minyak hati ikan kod merupakan salah satu sumber omega-3 terbaik, khususnya DHA dan EPA.

Dalam satu sendok makan, minyak ini mengandung sekitar 1,5 gram DHA dan 0,938 gram EPA.

Mengonsumsi DHA dan EPA terbukti efektif meningkatkan kadar asam lemak esensial dalam darah.

Baca Juga:

Selain omega-3, minyak hati ikan kod juga kaya vitamin A. Vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan penglihatan, sistem kekebalan tubuh, fungsi kognitif, dan kesehatan reproduksi.

2. Salmon

Dalam satu porsi salmon seberat 3 ons, terkandung sekitar 1,24 gram DHA dan 0,59 gram EPA.

Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan omega-3 yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah ikan herring.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI