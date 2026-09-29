3 Makanan Tinggi Kandungan Omega-3 yang Wajib Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - OMEGA-3 merupakan salah satu nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Nutrisi penting ini tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga perlu diperoleh dari makanan sehari-hari.

Ada beberapa makanan kaya omega-3. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak Hati Ikan Kod

Minyak hati ikan kod merupakan salah satu sumber omega-3 terbaik, khususnya DHA dan EPA.

Dalam satu sendok makan, minyak ini mengandung sekitar 1,5 gram DHA dan 0,938 gram EPA.

Mengonsumsi DHA dan EPA terbukti efektif meningkatkan kadar asam lemak esensial dalam darah.

Selain omega-3, minyak hati ikan kod juga kaya vitamin A. Vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan penglihatan, sistem kekebalan tubuh, fungsi kognitif, dan kesehatan reproduksi.

2. Salmon

Dalam satu porsi salmon seberat 3 ons, terkandung sekitar 1,24 gram DHA dan 0,59 gram EPA.