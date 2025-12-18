3 Makanan Tinggi Lemak Sehat yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh wajib kita lakukan. Salah satunya dengan menerapkan diet sehat.
Salah satu diet populer yang banyak diterapkan orang ialah diet Mediterania.
Diet Mediterania lebih banyak mengandalkan lemak sehat daripada lemak jenuh atau trans.
Berikut pilihan lemak sehat jika kamu ingin menerapkan diet Mediterania, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kacang kenari
Kacang kenari merupakan salah satu makanan yang kaya akan lemak sehat.
Kacang kenari mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk melindungi jantung.
Kacang kenari juga kaya fitomelatonin, bentuk melatonin dari tumbuhan yang terkenal karena efeknya dalam meredakan stres.
Kacang kenari memiliki kapasitas antioksidan (kemampuan untuk melawan radikal bebas yang berbahaya) yang lebih besar daripada kacang lainnya.
Ada beberapa jenis makanan yang tinggi kandungan lemak sehat yang bisa Anda terapkan saat melakukan diet mediterania.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat
- Cegah Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 3 Makanan Ini
- Anda Tidak Ingin Terserang Penyakit Alzheimer, Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Rutin
- 5 Makanan untuk Lansia yang Tidak Memiliki Gigi
- 4 Makanan yang Tidak Baik untuk Kulit
- 10 Makanan Ini Bantu Turunkan Berat Badan Tanpa Efek Samping