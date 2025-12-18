menu
3 Makanan Tinggi Lemak Sehat yang Wajib Anda Konsumsi

Kacang Tanah. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh wajib kita lakukan. Salah satunya dengan menerapkan diet sehat.

Salah satu diet populer yang banyak diterapkan orang ialah diet Mediterania.

Diet Mediterania lebih banyak mengandalkan lemak sehat daripada lemak jenuh atau trans.

Berikut pilihan lemak sehat jika kamu ingin menerapkan diet Mediterania, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang kenari

Kacang kenari merupakan salah satu makanan yang kaya akan lemak sehat.

Kacang kenari mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk melindungi jantung.

Kacang kenari juga kaya fitomelatonin, bentuk melatonin dari tumbuhan yang terkenal karena efeknya dalam meredakan stres.

Kacang kenari memiliki kapasitas antioksidan (kemampuan untuk melawan radikal bebas yang berbahaya) yang lebih besar daripada kacang lainnya.

Ada beberapa jenis makanan yang tinggi kandungan lemak sehat yang bisa Anda terapkan saat melakukan diet mediterania.

