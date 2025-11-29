menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan Tinggi Serat yang Baik untuk Pencernaan

3 Makanan Tinggi Serat yang Baik untuk Pencernaan

3 Makanan Tinggi Serat yang Baik untuk Pencernaan
Biji rami. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan pencernaan wajib Anda lakukan. Memiliki pencernaan sehat dimulai dari usus yang sehat.

Salah satu hal yang bisa Anda lakukan agar pencernaan tetap sehat ialah mengonsumsi makanan tinggi serat.

Mengonsumsi makanan tinggi serat bisa membantu melancarkan buang air besar dan mendukung kesehatan usus secara keseluruhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Buah Pir

Kandungan serat buah pir 7,1 gram per buah besar (230 g), setara dengan 25,3 persen kebutuhan harian.

Pir dikenal sebagai buah yang sangat baik untuk mengatasi sembelit.

Kandungan seratnya membantu melunakkan feses dan membuat buang air besar lebih teratur.

Selain itu, pir mengandung antioksidan flavonoid yang berperan mengurangi peradangan dan melindungi sel dari kerusakan.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan serat dan baik untuk pencernaan dan salah satunya ialah biji kakao.

