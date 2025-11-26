3 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - DAYA tahan tubuh yang menurun bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.

Daya tahan tubuh yang lemah membuat seseorang rentan terhadap infeksi virus.

Jadi, agar tetap sehat di cuaca dingin ini, penting untuk mengonsumsi makanan yang membantu meningkatkan imunitas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Ada banyak manfaat memasukkan jahe ke dalam menu makanan saat cuaca dingin.

Berbagai nutrisi yang ada di dalamnya meningkatkan metabolisme.

Senyawanya seperti gingerol dan shogaol diketahui bisa merangsang enzim pencernaan.

Selain itu, sifat termogeniknya menurunkan suhu tubuh, sehingga meningkatkan aktivitas metabolisme.