3 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik
Rabu, 26 November 2025 – 09:14 WIB
jpnn.com, JAKARTA - DAYA tahan tubuh yang menurun bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.
Daya tahan tubuh yang lemah membuat seseorang rentan terhadap infeksi virus.
Jadi, agar tetap sehat di cuaca dingin ini, penting untuk mengonsumsi makanan yang membantu meningkatkan imunitas.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jahe
Ada banyak manfaat memasukkan jahe ke dalam menu makanan saat cuaca dingin.
Berbagai nutrisi yang ada di dalamnya meningkatkan metabolisme.
Senyawanya seperti gingerol dan shogaol diketahui bisa merangsang enzim pencernaan.
Selain itu, sifat termogeniknya menurunkan suhu tubuh, sehingga meningkatkan aktivitas metabolisme.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah jahe,
