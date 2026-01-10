menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik

3 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik

3 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan salah satu organ tubuh penting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Untuk itu, menjaga kesehatan jantung wajib Anda lakukan.

Pola makan yang tepat justru memegang peranan penting dalam menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lentil

Lentil merupakan makanan yang kaya serat larut yang berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat).

Serat larut bekerja dengan mengikat kolesterol dan mencegah penyerapannya ke dalam aliran darah.

Baca Juga:

Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sekitar 3/4 cangkir lentil per hari bisa menurunkan kolesterol LDL hingga 19 persen dan mengurangi risiko penyakit jantung hingga 11 persen.

Lentil juga kaya kalium, mineral penting yang membantu mengontrol tekanan darah.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan salah satunya ialah tentu saja lentil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI