3 Makanan untuk Kolesterol Tinggi yang Aman Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.
Kolesterol tinggi jika tidak segera diobati bisa mengakibatkan timbulnya beberapa penyakit kronis.
Untuk menangkal kadar kolesterol dalam tubuh, maka perlu bagi Anda untuk memperhatikan asupan makanan sehat dan bergizi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Buah-buahan
Buah-buahan menjadi makanan wajib penurun kolesterol tinggi.
Misalnya, alpukat, jambu biji, apel, dan jeruk. Buah-buahan mengandung vitamin dan serat yang bisa mengikat kolesterol dari makanan.
Kandungan vitamin C dalam buah bisa mencegah penumpukan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga menurunkan risiko penyakit jantung.
2. Oatmeal
Oatmeal mengandung serat larut yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya berbagai jenis kacang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Manfaat Rutin Mengonsumsi Oatmeal untuk Penderita Penyakit Jantung
- Waspada, Ini 3 Makanan dengan Kandungan Kolesterol Tinggi
- 11 Makanan Kaya Kalium yang Wajib Anda Konsumsi
- 3 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik
- Ingin Kulit Bebas Kerutan, Rutin Konsumsi 10 Makanan Super Ini
- 5 Jenis Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Perut Kosong