3 Makanan yang Ampuh Meningkatkan Energi Tubuh dengan Cepat
Selasa, 22 September 2026 – 08:59 WIB
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI energi tubuh yang menurun bisa membuat Anda hanya ingin berbaring di kasur saja.
Oleh karena itu, Anda harus bisa mengatur asupan harian agar badan bisa terus berenergi.
Berikut beberapa makanan yang bisa menghilangkan rasa lelah, seperti dilansir Genpi.co.
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1. Sayur dan buah segar
Makin segar bahan makanan, maka kandungan nutrisinya pun tinggi.
Cobalah pilih sayur dan buah yang sedang musim. Sebab, hal itu menandakan mereka matang secara natural.
2. Protein rendah lemak
Daging merah menambah lemak jenuh dalam asupan harian kamu.
Oleh karena itu, sumber protein terbaik berasal dari daging putih yang lebih rendah lemak.
Anda memiliki banyak pilihan daging putih, mulai dari ayam, kalkun, dan ikan.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan energi tubuh dengan cepat dan salah satunya ialah buah segar.
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