3 Makanan yang Ampuh Meningkatkan Gairah Tanpa Efek Samping
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gairah yang tinggi saat begituan bisa membuat hubungan Anda dan pasangan makin harmonis.
Ada beberapa sumber makanan yang bisa meningkatkan gairah saat begituan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Makanan sumber vitamin E
Vitamin E tidak hanya baik untuk meremajakan kulit, tetapi juga untuk mengatasi masalah di ranjang bagi pria.
Vitamin E sering kali disebut obat alami yang bikin pria bertenaga dan membantu meningkatkan gairah karena bisa memicu produksi hormon testosteron.
2. L-arginine
L-arginine adalah asam amino yang membantu tubuh memproduksi proteinnya sendiri.
Di dalam tubuh, L-arginine dipecah menjadi gas nitrat oksida (NO).
Gas ini melemaskan pembuluh darah sehingga akan ada lebih banyak darah kaya oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan gairah saat begituan dan salah satunya ialah makanan sumber vitamin E.
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