3 Makanan yang Baik untuk Mengatur Kadar Gula Darah
jpnn.com, JAKARTA - PUASA bisa membuat kadar gula darah Anda menurun. Hal ini tentu saja bisa membuat Anda merasa lemas.
Meskipun puasa memungkinkan sistem pencernaan untuk memulihkan diri dan mendetoksifikasi, puasa juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan seseorang, terutama untuk penderita diabetes.
Kadar insulin dalam tubuh bisa menurun karena pola makan yang tidak tepat, dan di sinilah makanan yang kaya vitamin C, antioksidan, protein, dan serat bisa membantu mengendalikan kadar gula darah.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Kacang-kacangan
Kacang-kacangan seperti buncis, lentil, buncis, dan kedelai merupakan makanan sumber protein, folat, magnesium, dan kalium yang baik.
Sifat-sifat ini meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan, mengatur kadar gula darah, dan meningkatkan energi.
Kacang-kacangan juga mengandung antioksidan, yang akan mengurangi peradangan dan mengatur kadar insulin.
Anda bisa membuat paratha menggunakan tepung rajgira dan moong dal, atau membuat sup lentil.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengatur kadar gula darah Anda dan salah satunya adalah tentu saja sayuran hijau.
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