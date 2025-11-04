3 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Asam Lambung
jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Sebenarnya kenaikan asal lambung merupakan kondisi yang umum terjadi.
Namun, kenaikan yang terlalu ekstrem bisa membuat nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah.
Berikut makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bawang
Baik bawang merah, bawang putih, atau bombay merupakan makanan yang ternyata bisa melemahkan otot pada kerongkongan bagian bawah melemah.
Alhasil, asam lambung mudah naik kembali ke kerongkongan hingga memicu gejala mag.
2. Tomat
Tomat ternyata juga masuk ke dalam daftar pantangan untuk mencegah naiknya asam lambung.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja bawang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cegah Penuaan Dini dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
- 5 Makanan Pemicu Peradangan yang Perlu Anda Ketahui
- 4 Makanan Pengganti Nasi yang Aman Anda Konsumsi
- 3 Makanan Penurun Kolesterol yang Wajib Anda Konsumsi
- 4 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Kuat, Sebaiknya Dikonsumsi Saat Perut Kosong
- 5 Makanan untuk Diet yang Kaya Kandungan Vitamin A