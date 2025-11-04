menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Asam Lambung

3 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Asam Lambung

3 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Asam Lambung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi makanan pedas. Foto: nutraingredients-asia

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Sebenarnya kenaikan asal lambung merupakan kondisi yang umum terjadi.

Namun, kenaikan yang terlalu ekstrem bisa membuat nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah.

Baca Juga:

Berikut makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang

Baik bawang merah, bawang putih, atau bombay merupakan makanan yang ternyata bisa melemahkan otot pada kerongkongan bagian bawah melemah.

Baca Juga:

Alhasil, asam lambung mudah naik kembali ke kerongkongan hingga memicu gejala mag.

2. Tomat

Tomat ternyata juga masuk ke dalam daftar pantangan untuk mencegah naiknya asam lambung.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja bawang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI