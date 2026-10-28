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3 Manfaat Air Kelapa Hijau Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini

3 Manfaat Air Kelapa Hijau Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini
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Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus dengan cepat.

Air kelapa juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, air kelapa hijau mengandung karbohidrat, air, protein dan lemak dibawah 1 persen serta vitamin serta mineral dalam jumlah yang signifikan.

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Air kelapa memiliki rasa yang segar dan agak manis hal ini disebabkan kandungan gula serta elektrolit.

Adapun kandungan air kelapa hijau dicampur madu adalah vitamin C, D, B6, tembaga, konsentrasi kalium, dan kalsium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Kondisi lingkungan sekarang ini lebih sering memberikan ancaman bagi kesehatan tubuh, terutama ketika memasuki musim tertentu seperti pancaroba dan musim hujan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada tubuh adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan yang dimiliki oleh tubuh itu sendiri.

Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa hijau yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh.

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