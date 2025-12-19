menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Air Kelapa untuk Penderita Diabetes

3 Manfaat Air Kelapa untuk Penderita Diabetes

3 Manfaat Air Kelapa untuk Penderita Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pereda dahaga yang kaya akan berbagai nutrisi.

Penderita diabetes tipe dua juga sangat dianjurkan minum air kelapa.

Dari sini, gula darah bisa Anda tetap terkendali. Kandungan air kelapa bisa membersihkan racun.

Baca Juga:

Bisa juga menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Nutrisi pentingnya juga banyak.

Ada vitamin B1, natrium, vitamin C, fosfor, tembaga, dan zat besi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Memiliki Indeks Glikemik Rendah

Dengan memiliki indeks glikemik rendah, maka air kelapa bisa mencegah naiknya lonjakan glukosa dalam tubuh Anda secara tiba-tiba.

Air kelapa juga mampu mencegah resistensi insulin dan diabetes tipe 2.

Ada beberapa khasiat rutin minum air kelapa untuk penderita diabetes dan salah satunya ialah mengontrol berat badan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI