3 Manfaat Air Kelapa untuk Penderita Diabetes
Jumat, 19 Desember 2025 – 07:02 WIB
jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pereda dahaga yang kaya akan berbagai nutrisi.
Penderita diabetes tipe dua juga sangat dianjurkan minum air kelapa.
Dari sini, gula darah bisa Anda tetap terkendali. Kandungan air kelapa bisa membersihkan racun.
Bisa juga menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Nutrisi pentingnya juga banyak.
Ada vitamin B1, natrium, vitamin C, fosfor, tembaga, dan zat besi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Memiliki Indeks Glikemik Rendah
Dengan memiliki indeks glikemik rendah, maka air kelapa bisa mencegah naiknya lonjakan glukosa dalam tubuh Anda secara tiba-tiba.
Air kelapa juga mampu mencegah resistensi insulin dan diabetes tipe 2.
Ada beberapa khasiat rutin minum air kelapa untuk penderita diabetes dan salah satunya ialah mengontrol berat badan.
