3 Manfaat Air Mentimun yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi air mentimun karena mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh.
Tidak seperti suplemen atau minuman kesehatan mahal, air mentimun sangat ekonomis.
Berikut beberapa manfaat rutin minum air mentimun, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Kesehatan dan Penampilan Kulit
Karena tinggi kandungan air, mentimun bisa membantu kulit tetap lembap, kenyal, dan sehat.
Hidrasi yang cukup bisa mengurangi munculnya garis halus dan kerutan.
Selain itu, mentimun mengandung antioksidan yang berfungsi melindungi kulit dari peradangan dan penuaan dini akibat radikal bebas.
Bahkan, mengoleskan jus mentimun langsung ke kulit bisa membantu meredakan iritasi seperti akibat sengatan matahari.
2. Menjaga Tubuh Tetap Terhidrasi
Menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan.
Ada beberapa manfaat air mentimun yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menjaga tubuh tetap tehidrasi.
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