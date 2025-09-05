menu
3 Manfaat Air Rebusan Jagung, Baik untuk Penderita Penyakit Ini
Jagung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan yang kaya akan kandungan karbohidrat.

Ada berbagai cara mengonsumsi jagung. Anda bisa mengolahnya dalam bentuk puding, salad dan juga direbus.

Mengonsumsi air rebusan jagung saat cuaca dingin memberikan sensasi tersendiri.

Selain bagian utama dari jagung yakni bijinya atau grain yang mengandung karbohidrat tinggi, ternyata air rebusan jagung juga bisa digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit.

Pasalnya, di dalam jagung terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 80 persen.

Jadi, setiap 100 gram jagung pasti mengandung: 335 kalori; karbohidrat 73 gram; vitamin B1 0, 3 miligram; kalsium 10 gram; lemak 3,9 gram; 9,2 gram protein; 256 mg fosfor; 2,4 mg ferrum dan 12 gr air.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Darah Tinggi

Manfaat air rebusan jagung bisa menurunkan tekanan darah tinggi dengan cepat.

Ada beberapa manfaat air rebusan jagung yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan baik untuk penderita penyakit ini.

