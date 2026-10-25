3 Manfaat Air Rendaman Ketumbar, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - KETUMBAR merupakan salah satu bumbu dapur yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Anda hanya perlu merendam ketumbar selama beberapa jam dan menjadikannya minuman untuk dikonsumsi langsung.

Lebih lengkap air rendaman ketumbar ini bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit kronis ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menangkal Kanker Prostat dan Payudara

Sebuah studi yang meneliti rempah bernama latin Coriandrum sativum ini menunjukkan bahwa air rendaman ketumbar mampu mengurangi pertumbuhan sel kanker, terutama prostat dan payudara.

Sel-sel kanker prostat bisa dihambat pertumbuhannya dan menjadi kurang invasif.

Kandungan ketumbar juga menghindari pengelompokan sel kanker yang membuat kondisi menjadi buruk.

Penelitian lain pada ketumbar juga menunjukkan efek antikanker terhadap sel kanker payudara dan menghambat kerusakan sel karena stres oksidatif.