3 Manfaat Asam Jawa yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bumbu yang biasanya digunakan dalam berbagai hidangan gurih.
Asam jawa memiliki nutrisi penting yang diperlukan tubuh. Di antaranya mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, besi, natrium, dan seng.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Selain karena vitamin B, manfaat asam jawa yang bisa didapatkan karena antioksidan di dalamnya membantu mengurangi risiko penyakit kronis.
Antioksidan melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang merupakan produk sampingan yang dibentuk oleh metabolisme tubuh normal dan dari faktor lingkungan seperti polutan.
Asam jawa juga mengandung polifenol, yang merupakan senyawa tanaman dengan sifat antioksidan kuat yang membantu mengurangi stres oksidatif dan mungkin berpotensi menurunkan risiko kondisi tertentu seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, dan penyakit neurodegeneratif.
2. Mengelola Diabetes
Bagi Anda yang memiliki diabetes, konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah bisa membantu mengontrol kadar gula darah.
Indeks glikemik adalah peringkat efek makanan berbasis karbohidrat terhadap gula darah setelah dikonsumsi.
Ada beberapa manfaat asam jawa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk penderita diabetes.
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