3 Manfaat Asam Jawa yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.
Selain itu, asam jawa juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Buah bernama latin Tamarindus indica ini memiliki sejumlah nutrisi penting yang diperlukan tubuh.
Di antaranya mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, besi, natrium, dan seng.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga Kesehatan Otak
Manfaat asam jawa yang pertama didapatkan karena kandungan vitamin B di dalamnya.
Vitamin B sangat penting untuk setiap aspek fungsi otak, termasuk sintesis dan perbaikan DNA/RNA, regulasi gen, serta sintesis berbagai molekul pensinyalan.
Menurut sebuah penelitian, peran aktif vitamin B dalam kesehatan otak ditunjukkan oleh kemampuannya untuk diangkut melintasi penghalang darah otak, di mana ia melakukan sintesis neurokimiawi.
Ada beberapa manfaat asam jawa yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menangkal radikal bebas.
