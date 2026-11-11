3 Manfaat Bawang Bombai yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG bombai merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan gizi.
Sebab, bawang bombai mengandung banyak nutrisi dan zat yang diduga berpengaruh terhadap kesehatan.
Selain rasanya yang unik, bawang bombai merupakan bahan makanan rendah kalori yang mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan serat.
Adapun, dalam 1 buah atau 100 gram bawang bombai terkandung: 44 kalori; 1,7 gram serat; 4,2 gram gula; 1,1 gram protein; 9,3 gram karbohidrat; sederet vitamin B6, vitamin C, folat, dan kalium.
Untuk mendapatkan manfaat bawang bombai secara maksimal, maka biasa dibuat air rendaman dengan cara sederhana.
Cukup mencincang kecil 1 bawang bombai dan merendamnya di dalam air panas secukupnya, hingga semua potongan bawang terendam.
Biarkan selama enam hingga delapan jam, kemudian minum air rendaman bawang bombai tersebut 3-4 sendok makan setiap hari selama 1 minggu penuh. Setelah itu bisa di minum per 2 atau 3 hari sekali.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat bawang bombai yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja kaya akan antioksidan.
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