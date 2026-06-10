3 Manfaat Bawang Merah, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.
Bawang merah juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Salah satu khasiat bawang merah ialah dipercaya ampuh membuat aktivitas di ranjang makin membara.
Untuk mengolah manfaat bawang merah sangatlah mudah. Siapkan 11 siung bawang merah, kemudian digeprek dan direndam dalam cuka 500 ml selama semalam suntuk.
Kemudian, rendaman bawang merah dalam cuka itu siap untuk diminum.
Takaran mengonsumsinya, ambil 2 sendok makan ramuan cuka campur bawang merah tersebut.
Campurkan madu secukupnya. Air rendaman bawang merah bisa diminum dua kali sehari pagi dan malam selama 7 hari, kemudian minum kondisional sesuai kebutuhan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan stamina.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Bawang Putih, Kolesterol Bakalan Ambyar
- 3 Bahan Alami Ini Bantu Tingkatkan Stamina Pria di Ranjang
- 5 Manfaat Salak, Baik untuk Kesehatan Janin
- 5 Manfaat Bawang Merah yang Bikin Kaget
- 6 Khasiat Kopi Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Diabetes
- 4 Manfaat Bawang Merah, Pria Wajib Mengonsumsinya