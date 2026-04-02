3 Manfaat Bawang Putih, Baik untuk Kesehatan Tulang

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih untuk menambah rasa dan aroma.

Selain itu, bawang putih juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Anda bisa mengonsumsi bawang putih begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Kesehatan Pencernaan

Bawang putih bekerja sebagai prebiotik alami yang sangat ampuh.

Kandungan serat dan jenis gula seperti fruktan di dalamnya tidak hancur saat melewati pencernaan awal, sehingga mampu mencapai usus dalam kondisi utuh.

Zat-zat itu menjadi makanan utama bagi bakteri baik di usus seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli.

Bakteri tersebut berperan penting dalam memecah karbohidrat kompleks, serat, dan lemak.