3 Manfaat Bawang Putih Campur Madu, Bantu Kontrol Trigliserida

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu masakan untuk berbagai hidangan gurih.

Selain itu, bawang putih juga bisa digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan.

Salah satu ramuan alami yang sering digunakan di antaranya adalah kombinasi dari bawang putih dan madu yang ampuh untuk mengatasi beberapa jenis penyakit.

Bawang putih juga menjadi bahan alami untuk mengatasi banyak penyakit yang direkomendasikan oleh dokter seperti halnya madu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki Sirkulasi Darah

Bawang putih campur madu merupakan sumber antioksidan yang sangat tinggi, sehingga bisa meningkatkan kinerja lambung yang sangat penting untuk proses penyerapan zat besi.

Dengan makin lancarnya penyerapan zat besi dalam tubuh, maka sirkulasi darah dalam tubuh juga bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, kandungan mineral dan vitamin dalam madu serta bawang putih juga sangat baik untuk meningkatkan kualitas darah yang sehat dan sangat disarankan untuk di konsumsi dengan teratur setiap hari.