3 Manfaat Bawang Putih Campur Madu yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mencoba mengonsumsi bawang putih yang dicampur dengan madu?

Mengonsumsi ramuan ini memiliki khasiat yang sangat mencengangkan.

Ternyata, kombinasi bawang putih dan madu, menjadi salah satu ramuan alami atau herbal yang banyak digunakan masyarakat untuk menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengontrol Kolesterol

Khasiat mengonsumsi campuran bawang putih serta madu adalah untuk mengurangi kadar kolesterol tinggi serta trigliserida dalam darah.

Hal ini juga tidak kalah penting, karena bisa mencegah penebalan darah dalam tubuh dan akhirnya darah bisa mengalir dengan lancar sekaligus mencegah masalah kardiovaskular.

2. Memperbaiki Sirkulasi Darah

Bawang putih campur madu merupakan sumber antioksidan yang sangat tinggi, sehingga bisa meningkatkan kinerja lambung yang sangat penting untuk proses penyerapan zat besi.

Dengan makin lancarnya penyerapan zat besi dalam tubuh, maka sirkulasi darah dalam tubuh juga bisa berjalan dengan baik.